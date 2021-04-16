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المفوضية تلخص آخر الاستعدادات للانتخابات البرلمانية وتوضح بشأن المراقبة الدولية


أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، التنسيق مع وزارة الخارجية في ما يتعلق بالمراقبة الدولية للانتخابات البرلمانية، فيما اوضحت بشأن إمكانية إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، أن "مفوضية الانتخابات نسقت مع وزارة الخارجية ،وتم توجيه 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية ،وهناك زيارات من عدد من السفارات لمفوضية الانتخابات،

موضحة أن "لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية تستقبل الطلبات وتلبية عدد من المنظمات الدولية والسفارات العربية والأجنبية".

واشارت الى أن "مفوضية الانتخابات تلقت استفساراً بشأن إمكانية إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية"، مبينة ان "هذا الموضوع يحتاج إلى جوانب فنية وجوانب مالية كونها ليست سهلة".

وأوضحت أن "مفوضية الانتخابات قطعت شوطاً كبيراً جداً في عملية الاستعداد للانتخابات النيابية ،ولا يمكن العودة من الصفر والبداية"،

لافتة الى أن "مفوضية الانتخابات انطلقت بمرحلة التحديث ومرحلة التسجيل ومرحلة توزيع بطاقة الناخب واستقبال قوائم المرشحين ،وتسجيل التحالفات السياسية ،والأحزاب ،وتنظيم ورقة الاقتراع وارسالها إلى شركة (ميرو) الكورية ،وبرمجة الأجهزة ،وتمت إعادة تأهيل وصيانة الأجهزة الالكترونية وأجهزة الارسال".

 

ولفتت الى أنه "تم ارسال ورقة الاقتراع الى شركة ميرو الكورية ،وهي أوراق افتراضية لغرض برمجة الأجهزة على هذه الورقة"، مؤكدة أن " المفوضية ستطبع ما يقارب الـ 26 مليون ورقة اقتراع تغطي عدد الناخبين البالغين 25 مليوناً و139 ألفاً و375 ناخباً".

 

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المفوضية تلخص آخر الاستعدادات للانتخابات البرلمانية وتوضح بشأن المراقبة الدولية
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