نائب عنها: الحشد الشعبي حقق الاستقرار في سنجار وسهل نينوى ولايمكن اخراجه من هذه المناطق

اكد النائب عن محافظة نينوى محمد ابراهيم، ان الحشد الشعبي تمكن من تحقيق الاستقرار في مناطق سهل نينوى وسنجار، لافتا الى انه لايمكن ابعاد هذه القوة عن هذه المناطق خاصة ان الاهالي لديهم رغبة بابقاء القوة الماسكة للارض.

وقال ابراهيم ان “هناك محاولات لاخراج الحشد الشعبي من سهل نينوى وسنجار من اجل المجيء بقوات اخرى لاتخدم مصلحة اهالي هذه المناطق”.

واضاف ان “اي قوة تأتي لمسك الارض في المناطق المذكورة يجب ان تحظى بموافقة الارهالي والساكنين لسهل نينوى وسنجار، والا فأن الرفض سيكون مصيرها”.

وبين ان “ الحشد الشعبي تواجد في سهل نينوى وسنجار وتمكن من ضبط الامن وتحقيق الاستقرار، ولايمكن بأي شكل من الاشكال العودة الى عام 2014 والاحداث التي جرت خلاله في تلك المناطق”.