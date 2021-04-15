صادقون: الحشد الشعبي يتعرض للخيانة في تصريحات بعض المسؤولين

اعتبرت كتلة صادقون النيابية، الخميس، ان الحشد الشعبي يتعرض الى الخيانة الكبرى من بعض المسؤولين في الحكومة العراقية.

وقال عضو الكتلة، النائب، محمد البلداوي في تصريح صحفي ان” التصريحات التي يبديها بعض المسؤولين العراقيين فيها تخوين للحشد الشعبي ورميه بالأباطيل”، مبينا، ان” تصريحات وزير الخارجية الانفصالي فؤاد حسين خير دليل على المرامرة ضد الحشد الشعبي”.

واضاف، ان” الحكومة العراقية لابد ان تختلق وتصنع لنفسها شخصية قوية من خلال الدفاع عن القطاعات الأمنية والحشد الشعبي بوصفهم قوات عراقية رسمية تأتمر بأمرة القائد العام ضد الاعتداءات الامريكية والصهيونية”.

واشار الى ان” القوات الامريكية تريد انهاء الحشد الشعبي كونه وقف حجر عثرة في طريق مخططاتها الاستعمارية والتي تريد من خلالها السيطرة على العراق ارضا وشعبا”