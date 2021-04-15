خلية الاعلام الامني تكشف معلومات جديدة حول تفجير الحبيبية

اعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول التفجير الارهابي الذي وقع في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان "لاحقاً للخبر السابق والخاص بحادث الانفجار في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، حيث تواجد في منطقة الحادث خبراء المتفجرات والادلة الجنائية وجرى الكشف على العجلات المحترقة فيه بشكل تفصيلي وتبين حصول انفجار داخل عجلة نوع نيسان سني كانت تحمل مواد شديدة الانفجار اثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب احد الأسواق الشعبية".

واضاف البيان" وادى الانفجار الى احتراق العجلة بالكامل ومقتل سائقها واصابة عدد اخر من المواطنين، فضلا عن احتراق عدد من العجلات القريبة عليها، فيما باشرت الاجهزة الامنية بإجراءاتها والتحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته بشكل مفصل".