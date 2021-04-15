الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
تكييف منهاج المراحل غير المنتهية / الكورس الثاني / الدراسة المتوسطة.
وكالة انباء براثا
77
2021-04-15
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صادقون: الحشد الشعبي يتعرض للخيانة في تصريحات بعض المسؤولين
خلية الاعلام الامني تكشف معلومات جديدة حول تفجير الحبيبية
تكييف منهاج المراحل غير المنتهية / الكورس الثاني / الدراسة الاعدادية / الفرع العلمي ( الاحيائي + التطبيقي ).
تكييف منهاج المراحل غير المنتهية / الكورس الثاني / الدراسة الاعدادية (الفرع الادبي).
تكييف منهاج المراحل غير المنتهية / الكورس الثاني / الدراسة المتوسطة.
تكييف منهاج المراحل غير المنتهية / الفصل الثاني / الدراسة الابتدائية.
شرطة نينوى تضبط مايعرف بديوان المالية لداعش الإرهابي
الفتح: على القضاء ابعاد المحسوبيات والمجاملات بفتح ملفات الفساد الكبيرة
بالفيديو .... برنامج مكص يتحدث عن اخر فضائح حكومة مصطفى عبد اللطيف مشتت
الفتح: لا نستبعد وقوف اذناب اسرائيل وراء قصف الحشد في نينوى
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
وسائل إعلام إيرانية: استهداف مركز معلومات تابع للموساد شمالي العراق
277
نائب رئيس البرلمان يطالب باقالة ظافر العاني
273
تصاعد الدعوات النيابية لاقالة ظافر العاني: تصريحاته تحدث شرخا!
267
النائب حسن سالم: حكومة أربيل “عميلة” وعلى بغداد محاكمتها بتهمة “الخيانة العظمى”
246
صاروخ يستهدف مطار أربيل
190
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1754.39
الجنيه المصري
93.2
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
1.16
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.84
التعليقات
احمد
: اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع
:
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه
: احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع
:
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه
: لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع
:
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل
: نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع
:
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه
: السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع
:
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر
: هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع
:
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه
: سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع
:
لماذا جيش السفياني يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير
: في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع
:
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود
: سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
احمد كامل عرد
: قمت بتعبئة رصد ٥٠ الف دينار ولم يعطونا اي اضافه هذه شركة الأثير شركة احتيال وخدماتها سيئة ...
الموضوع
:
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك