شرطة نينوى تضبط مايعرف بديوان المالية لداعش الإرهابي

اعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني ان قيادة شرطة محافظة نينوى وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولى عليها عصابات داعش الإرهابية خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل كان قد خبأها ودفنها في احد الدور السكنية في المنطقة القديمة والذي يعرف بديوان المالية ( بيت مال المسلمين ) احد الدواوين التابعة لعصابات داعش الارهابية ،

حيث تمكنت من ضبط المبالغ المالية والتي قيمتها ( مليون وخمسمائة وتسعون الف دولار امريكي فئة المائة دولار ) و ( سبعة عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ) و ( خمسة عشر كغم من الفضة المقطعة لغرض طبع العملة المعدنية لداعش ) و ( اربعمائة وثمانية وخمسون غرام من القطع الذهبية على شكل عملة نقدية لعصابات داعش ) و ( مئتان وستة وخمسون غرام مواد معدنية مجهولة النوع ) و ( سبعة عشر ونصف كغم سبائك من الفضة )، وقد تم تنظيم محظر ضبط اصولي بالمبالغ المبالية والمواد المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية

حيث ضبطت في منطقة الموصل القديمة في الجانب الايمن من المدينة.