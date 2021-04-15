الأخبار

الفتح: على القضاء ابعاد المحسوبيات والمجاملات بفتح ملفات الفساد الكبيرة


دعا تحالف الفتح، الخميس، القضاء الى تطبيق القرارات الصادرة عنه بعيدا عن المحسوبيات والضغوطات، مبينا ان المجاملات السياسية تحول دون فتح العديد من ملفات الفساد بحق الشخصيات الكبيرة.

وقال النائب عن الفتح عبد الامير تعيبان في حديث صحفي ان “هناك ملفات سياسية تخص المال العام وباتت مفضوحة ومعروف المتورطين بها الا ان الضغط السياسي يحول دون فتحها”.

واضاف ان “عدم محاسبتهم واحالتهم الى القضاء او تطبيق قرارات القضاء الصادرة يعود الى المجاملات السياسية والضغوط من قبل الحيتان الكبيرة”.

ودعا تعيبان الحكومة والقضاء والجهات الرقابية الى “اخذ دورهم ومحاسبتهم وتطبيق القرارات التي تصدر عنهم بحق تلك الشخصيات والحفاظ على المال العام”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفتح: على القضاء ابعاد المحسوبيات والمجاملات بفتح ملفات الفساد الكبيرة
بالفيديو .... برنامج مكص يتحدث عن اخر فضائح حكومة مصطفى عبد اللطيف مشتت
الفتح: لا نستبعد وقوف اذناب اسرائيل وراء قصف الحشد في نينوى
مفوضية الانتخابات تقرر عدم تمديد موعد تحديث بيانات الناخبين
الفتح: سنحدد المشاكل النقدية والمالية في السوق وسنواجه الحكومة بأخطاءها قريبا
الصحة تسجل 7810 اصابة جديدة و49 حالة وفاة
الصحة تصدر توضيحا حول تلقي اللقاح للمصابين سابقا بكوفيد- ١٩
حقوق الإنسان تطالب بإحالة مجلس الوزراء للقضاء بسبب قرار 315
خبير قانوني: لا يمكن تأجيل الانتخابات في أي محافظة واجراؤها بات حتمياً
رئيس اللجنة المالية: قرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
احمد كامل عرد : قمت بتعبئة رصد ٥٠ الف دينار ولم يعطونا اي اضافه هذه شركة الأثير شركة احتيال وخدماتها سيئة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك