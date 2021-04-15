الفتح: سنحدد المشاكل النقدية والمالية في السوق وسنواجه الحكومة بأخطاءها قريبا

اكد تحالف الفتح، الخميس، مواجهة الحكومة بأخطاءها بعدما يتم تشخيصها خلال هذه الفترة وسنراجع المواقف جميعها.

وقال عضو التحالف، احمد الكناني في حديث صحفي انه “شخصنا الكثير من المشاكل المالية والنقدية في السوق ومدى تأثيرها على المواطن البسيط ما يستدعي مراجعة جميع المواقف مع الحكومة الحالية وسياستها الخاطئة تجاه المواطن”.

واضاف، ان” خطأ السياسة المالية الحكومية انعكس على الموظف البسيط الذي احتيل على راتبه وبالتالي اصبح يتسلم اقل من القيمة الحقيقية لراتبة شهريا فبعدما كان المليون دينار يساوي 800 دولار اصبح الان 600 دولار”.

واشار الى ان” هذه الإجراءات افقرت جميع أبناء الشعب وليس الموظف ولنا وقفة خلال الفترة المقبلة مع الحكومة من خلال ما يجري للسوق العراقية من عمليات استنزاف لقوت المواطن اليومية”