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الصحة تصدر توضيحا حول تلقي اللقاح للمصابين سابقا بكوفيد- ١٩


اعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن امكانية تلقي اللقاح للمصابين سابقا بكوفيد ١٩ فيمكن للشخص المصاب باصابه سابقه ان يأخذ اللقاح في اي وقت لكن ان يكون قد تشافى من المرض شفاء تام ولا توجد لديه اي اعراض.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي ل‍وزارة الصحة د. ربى فلاح حسن قي بيان :انه"فيما يخص اخذ اللقاح للمصابين سابقا بكوفيد ١٩ فيمكن للشخص المصاب باصابه سابقه ان يأخذ اللقاح في اي وقت لكن ان يكون قد تشافى من المرض شفاء تام ولا توجد لديه اي اعراض "،

مضيفة انه لا داعي للانتظار لمدة ٦ اشهر بالاخص اذا كان من الفئات المشمولة باخذ اللقاح ومن ضمن الاولويات لاخذه وهذه توصيات جاءت من قبل منظمة الصحة العالمية

مبنية على نتائج ودراسات لغرض اعطاء الاولوية للفئات المشمولة من خلال تنظيم مواعيد لاخذ اللقاح وايضا اتاحة الفرصة لتلقيح الاشخاص الذين لم تسبق لهم الاصابة بالمرض".

واشارت فلاح الى انه "كما ان في حال اصابة الشخص بالفيروس بعد تلقيه الجرعة الاولى من اللقاح نتيجة عدم التزامه بالاجراءات الوقائية خلال هذه الفترة و كون ان الجرعة الاولى لاتعطي المناعة الكافية من حيث تكوين اجسام مضادة ولا تتحقق الا باكمال اللقاح بجرعته الثانية فأن بأمكانه تلقي الجرعة الثانية من نفس اللقاح في موعده المحدد

ولكن بعد شفائه من المرض واختفاء الاعراض منه تماما وهذا يعتمد على رأي الطبيب المعالج له". واوضحت فلاح "ولا داعي لعمل فحص ال PCR وفحص الاجسام المضادة السريع للاشخاص المقبلين على اخذ اللقاح قبل تلقيحهم في المركز المخصص لاخذ اللقاح".

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