خبير قانوني: لا يمكن تأجيل الانتخابات في أي محافظة واجراؤها بات حتمياً

أكد الخبير القانوني طارق حرب عدم جواز تأجيل الانتخابات النيابية المبكرة في أي منطقة او محافظة.

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وقال حرب في تصريح صحفي، ان "الانتخابات وبمجرد صدور المرسوم الجمهوري باجرائها باتت امرا محتوما،" مبينا انه "لا يمكن تأجيل اجراء الانتخابات في اي منطقة او محافظة ويجب ان تجرى في جميع الدوائر الانتخابية في وقت واحد".

وبين انه "قد يتم تأجيلها في قرية او محطة انتخابية لكن لا يمكن تأجيلها على مستوى محافظة ودوائر انتخابية".

وكان عبدالحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء الاتحادي لشؤون الانتخابات أعلن اليوم اكمال الالتزامات الخاصة باجراء الانتخابات.

وقال الهنداوي اليوم الخميس، ان "جميع الالتزامات الخاصة بإجراء الانتخابات سواء من الناحية القانونية أو اللوجستية تحققت"، لافتاً إلى أن "مفوضية الانتخابات أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وأضاف أن "مجلس النواب أكمل التشريعات القانونية الخاصة بالمحكمة الاتحادية وحلّ المجلس، فضلاً عن إرسال رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات"، مؤكداً أن "كل الأمور تسير نحو إجراء الانتخابات في موعدها" مشيراً إلى إن "الانتخابات ستجرى في يوم واحد في جميع مناطق البلاد ولا تأجيل لأي منطقة".