رئيس اللجنة المالية: قرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية

اكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم الخميس، أن قرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية.

وذكر الجبوري في منشور على صفحته في (الفيس بوك) أن"موازنة 2021 التي صوت عليها البرلمان تضمنت تخصيصات مالية لجميع العقود ضمنهم المشمولين بالقرار 315"، مشيرا الى ان هذا القرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية".

واضاف أن" اي قرار ليست فيه تغطية مالية فهو مخالف لقانون الإدارة المالية الاتحادي الذي حتم وجود تخصيص مالي لتغطية اي قرار فيه تبعات مالية في قوانين الموازنة قبل اقراره".