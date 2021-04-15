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وزير الصحة: ارتفاع اصابات كورونا تنذر بسلالات جديدة ومشاكل كبيرة


حذرت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، من أن ارتفاع الإصابات المسجلة يومياً بالجائحة قد يؤدي لظهور سلالات جديدة وحصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي.

وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “ارتفاع الإصابات ووصولها إلى عتبة 8 الاف يوميا نتيجة تهاون المواطنين بالاجراءات الوقائية، قد يدفع لظهور سلالات جديدة من الوباء ما يؤدي إلى حصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي”.

وأضاف التميمي، أنَّ «الدوائر الصحية تملك البنى التحتية والامكانيات، لكن ما نخشاه ونحذر منه، انْ تكون نسبة الاصابات والحالات اكثر من الاستيعاب».

ولفت التميمي إلى «تلقيح أكثر من 167 ألف مواطن حتى الآن بانسيابية عالية من مجموع 40 مليون نسمة، وهذه النسبة تعني 3 من الالف، وهي ضئيلة جدا لا ترتقي إلى الطموح».

وشدد التميمي على «ضرورة ذهاب المواطنين إلى المستشفيات او المراكز الصحية لاخذ اللقاحات وهي ذات مأمونية وفعالية عالية، تم اقرارها من قبل منظمة الصحة العالمية، وستصل اسبوعيا دفعات اخرى منها بشكل منتظم، وتوزع بين جميع المؤسسات الصحية»

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