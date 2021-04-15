الفياض: تكليف الكاظمي تم وفق سياق غير صحيح

رأى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، أن تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تم وفق سياق غير صحيح، فيما أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتمدت طريقة فجة بالتعامل مع السياسيين العراقيين.

وقال الفياض في حوار إن “تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تم وفق سياق غير صحيح”، مبينا أن “الكتلة البرلمانية الأكبر كان يمثلها تحالف البناء

وأضاف أن “آراء الأطراف السياسية كانت تؤثر بعمل رئيس الوزراء”، مشيرا إلى ان “الإرباك السياسي في 2018 عجل بظهور رد فعل شعبي في تشرين”.

وأوضح الفياض، أن “إدارة ترامب اعتمدت سياسة التطرف والحدية وعزل الخصوم”، لافتا إلى أن “ الولايات المتحدة الأميركية رفضت ترشيح رئيس وزراء من تحالف الفتح”.