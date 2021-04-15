القبض على متهم بجريمة قتل طفل في الديوانية

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهم قام بقتل طفل يبلغ من العمر ٧ سنوات في محافظة الديوانية.

الوزارة قالت في بيان ان مفارز شعبة مكافحة اجرام البلدة في الديوانية بالتنسيق مع شرطة محافظة بابل تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين بقتل طفل يبلغ من العمر ٧ سنوات قبل حوالي ٦ أشهر في قضاء الدغارة.

واضاف البيان انه "المتهم اعترف اثناء التحقيق قيامه بخنق الطفل وقتله ومن ثم ربطه بسلك كهربائي لايهام اهله انه قام بخنق نفسه،

عازيا أسباب ارتكابه جريمة القتل لدوافع انتقامية نتيجة للخلافات الشخصية مع ذوي المجنى عليه". وتابع انه "تم إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل".