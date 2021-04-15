النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي : جميع قرارات الحكومة بعيدة عن رقابة السلطة التشريعية

اتهمت النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي، الخميس، الحكومة العراقية بعدم امتلاكها اي رؤية واضحة في كافة الاصعدة ، مشيرة الى ان جميع القرارات التي تنخذها حكومة الكاظمي بعيدا عن رقابة السلطة التشريعية.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي إن “الحكومة لا تمتلك رؤية بالكثير من القرارات منها تعيين الوكلاء والمدراء عامين ونقل قيادات الأمنية بعيدا عن سلطة مجلس النواب”.

وأضافت أن “رؤية الحكومة في المجال الاقتصادي تكاد تكون ضعيفة جدا”، لافتة إلى أن “الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي ليست لديها رؤية أو جدية في انتشال الوضع الحالي فضلا عن التخبط بقراراتها الارتجالية”.

وكان النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى العيثاوي اعرب في تصريح سابق، عن أسفه للتخبط الذي تعيشه الحكومة خلال الفترة الحالية ، عازيا حالة التخبط تلك إلى اعتماد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.