الكشف عن “حراك نيابي” لتغيير 3 فقرات في قانون الانتخابات

كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد عثمان الخالدي، الخميس، عن حراك نيابي لتغير 3 فقرات في قانون الانتخابات.

وقال الخالدي في تصريح صحفي ان” الاسابيع الماضية افرزت وجود حراك نيابي واضح المعالم للدفع نحو تغير 3 نقاط مهمة في قانون الانتخابات الجديد تتعلق بالتصويت البايومتري والعد والفرز والدوائر المتعددة”.

واضاف الخالدي،ان” هناك بالفعل ثغرات في قانون الانتخابات تستدعي مراجعة شاملة والسعي لايجاد حلول لها خاصة قد تشكل مثار اشكالات كبيرة خاصة ما يتعلق بالعد والفرز في ظل تباين الاراء حيالها”، مبينا أن “الحراك النيابي ربما يفضي الى مراجعة وربما لا ولكن هناك بالفعل نقاط يجب الوقوف عندها لتفادي اشكالات كبيرة”.

واشار الى ان” وجود انتخابات نزيهة وشفافة امر في غاية الاهمية لبناء مسار لبناء البلاد والخروج من بودقة الازمات والخلافات لكن يجب ان يكون وفق قانون لايحوي فقرات يمكن ان تخلق مشاكل وتعقيدات فيما بعد”.