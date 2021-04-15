استهداف معسكر تابع للجيش التركي في نينوى

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الاربعاء، باستهداف معسكر تابع للجيش التركي في نينوى بصاروخين.

وقال المصدر إن "معسكرا تابعا للجيش التركي في نينوى تم استهدافه مساء اليوم بصاروخين". وأضاف أن "المعسكر يتواجد فيه جنود اتراك في بعشيقة"، مؤكداً "اصابة مدني خلال القصف".

وتابع إن صاورخين استهدفا معسكر زليكان في ناحية بعشيقة شمالي نينوى، الذي تتواجد فيه القوات التركية، مشيرا إلى أن أحد الصاروخين سقط داخل المعسكر ولم تعرف الخسائر التي تسبب بها حتى الآن.

وأکد أن الصاروخ الثاني سقط في قرية زليكان القريبة من المعسكر وأدى إلى إصابة شابة بجروح متوسطة، مبينا أن مصدر القصف ما زال مجهولا.