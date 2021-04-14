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الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط ورشة \"تفخيخ للدواعش\" في تلعفر


اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن ضبط ورشة "تفخيخ للدواعش" في تلعفر بمحافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة اشارت بوجود احد المنازل في منطقة الكفاح الجنوبي التابعة الى قضاء تلعفر يستخدم كورشة للتفخيخ".

وأضافت أنه "على اثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالاشتراك مع قوة من لواء المشاة ٧٣ بالتحرك نحو الهدف ومداهمة المكان"، مشيرة الى "ضبط بداخله طن ونصف من مادة الكبريتيك، ٢٠٠ اطلاقة عتاد عيار 12,5 ملم، ٢٠٠ اطلاقة bkc، ١٥٠ اطلاقة عتاد عيار 14,5 ملم، ١٥ قنبرة هاون مختلفة، ١٠ قذائف عيار 57 ملم".

وتابعت كما تم ضبط "9 قذائف مدفع 155ملم، 3 عبوات ناسفة محلية الصنع، بالإضافة الى رمانة قاذفة وركيزة هاون"، مؤكدة "قيام مفارز هندسة الفرقة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

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