النائب فاضل الفتلاوي: على الحكومة اتخاذ اجراءات لتخفيض سعر صرف الدولار

حمل النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الحكومة المركزية سبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، لافتا الى ان الحكومة لم تستجب لمطالب البرلمان بشأن تخفيض سعر الصرف.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “مستويات الفقر ارتفعت كثيرا جراء السياسة المالية التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي برفعها سعر صرف الدولار”.

واضاف ان “على الحكومة اتخاذ اجراءات من شأنها تخفيض سعر الصرف كي تتجنب الازمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب العراقي، بسبب انخفاض قيمة الدينار امام الدولار”.

وبين ان “الحكومة والبنك المركزي رميا الكرة في ملعب البرلمان فيما يتعلق برسم السياسة النقدية، في وقت هناك تذمر من الجهات المسؤولة عن تحديد سعر صرف الدولار، الذي حددته الحكومة من دون اي تخطيط او معالجات للاضرار الناجمة عن هكذا قرارات”.