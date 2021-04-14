النائب حسن سالم: حكومة أربيل “عميلة” وعلى بغداد محاكمتها بتهمة “الخيانة العظمى”

اتهم النائب عن صادون حسن سالم، الأربعاء، حكومة الاقليم بالعمالة والخيانة، مطالبا الحكومة الاتحادية بمحاكمتها بتهمة الخيانة العظمى.

وقال سالم، في بيان ، إن “حكومة الاقليم خائنة وعميلة لايوائها مراكز للموساد الاسرائيلي للتجسس والاغتيالات والتفخيخ في أربيل”.

وطالب الحكومة الاتحادية “بمحاكمة حكومة الاقليم بتهمة الخيانة العظمى لتعاونها مع الكيان الصهيوني وتنفيذ مهام التجسس والاغتيالات ناهيك عن تصدير كميات كبيرة من النفط الى الكيان الصهيوني”.

وحذر الكتل السياسية من “السكوت والمجاملة في هذا الموضوع الخطير الذي ازهقت بسببه الالاف من ارواح العراقيين وعلى الحكومة ان تقوم بتطهير شمال العراق من اجهزة الموساد الاسرائيلي بشن عمليات عسكرية واسعة لازالة براثن الكيان الصهيوني”.