حزب إيزيدي: لن نتخلى عن الحشد الشعبي

أكد رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، الأربعاء، أن الإيزيديين لن يتخلوا عن الحشد الشعبي الذي وقف معهم بأصعب الظروف.

وقال بطوش في حديث صحفي إنه “عندما نقارن بين من تخلى عن أهالي سنجار وسلمهم لداعش الإرهابي خلال ساعات، ليرتكب بحقهم أبشع مجزرة دموية، وبين من ضحى بحياته من آجلهم، فأن ضمائرنا ستكون مع الحشد”.

وأضاف أنه “سنرفض اتفاق سنجار لأنه سيء الصيت ويريد إعادتنا للمربع الأول، ونطالب ببقاء الحشد الشعبي لأنه الضامن الأساسي لاستقرار وأمن سنجار ضد أي اعتداء إرهابي”.

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن وجود توجه من قبل الحكومة الاتحادية لإعادة إحياء اتفاق سنجار، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.