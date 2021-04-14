صادقون: نشكك في التزام أمريكا بمخرجات الحوار الإستراتيجي

ابدت كتلة صادقون النيابية، الاثنين، شكوكها بالتزام الولايات المتحدة بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع العراق.

وقال عضو الكتلة، النائب، فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي، انه” نشكك بنوايا الولايات المتحدة تجاه اخراج قواتها من العراق الا ان هذه الخطوة جيدة وضرورية في نفس الوقت وتصب في مصلحة العراق”.

وأضاف، ان” الحوار كان إيجابيا بما حمله الوفد العراقي من اطروحات قوية وداعمة لقرار البرلمان ونحن بانتظار تطبيق الاتفاق في الوقت الذي تم الاتفاق عليه بين الوفدين العراقي والامريكي”.

وأضاف، ان” الاتفاقية تبقي فقط على عدد من المدربين غير المسلحين وإخراج جميع القوات القتالية الأخرى”