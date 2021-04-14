القانونية النيابية: من المستبعد اجراء تعديلات على قانون الانتخابات

استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، الاربعاء، أجراء اي تعديل على بعض فقرات قانون الانتخابات الجديد.

وقال خدر في تصريح صحفي إن “موعد اجراء الانتخابات المبكرة ثابت كما هو في العاشر من تشرين الاول المقبل”، مضيفا أن ” تعديل بعض مواد قانون الانتخابات أمر مستبعد حاليا”.

وأكد أن “الانتخابات ستجري في موعدها المحدد وعلى طريقة الدوائر المتعددة “.

ورأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان البرلمان سيضطر الى اللجوء الى تغيير بعض فقرات قانون الانتخابات بما يتناسب والدوائر الانتخابية التي اقرها في العام الماضي، لافتا الى حدوث بعض المشاكل بين الاطراف السياسية بشأن ترشح اكثر من شخصية لمنطقة ودائرة واحدة.