تصاعد الدعوات النيابية لاقالة ظافر العاني: تصريحاته تحدث شرخا!

دعا النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي, الثلاثاء , مجلس النواب الى اقالة ظافر العاني بسبب تصريحاته المتكررة التي يدعو فيها الى الشحن الطائفي وشرخ وحدة الصف العراقي.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي, ان ” تصريحات ظافر العاني الطائفية والعنصرية لم تكن وليدة اللحظة بل انها مستمرة وتظهر بين فترة وأخرى ” , مبينا ان ” عداء العاني للحشد الشعبي لم تكن مفاجئة وانها لاتقدم ولا تأخر مهما حاول من خلط للأوراق ” .

وأضاف ان ” غاية العاني جعل الإرهابيين والهاربين ضمن ملف المغيبين وهذا الامر سوف لم ولن يتحقق مادام هناك عيون مفتوحة ومعلومات دقيقة”.

ودعا الفتلاوي مجلس النواب الى ضرورة “اقالة ظافر العاني بسبب تصريحاته المتكررة التي يدعو فيها الى الشحن الطائفي وشرخ وحدة الصف العراقي والتطاول على الحشد الشعبي