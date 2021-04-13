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الفتح: سنجمع تواقيع خلال الجلسة المقبلة لاستجواب محافظ البنك وتنزيل سعر الدولار


اعلن تحالف الفتح، الثلاثاء، عن توجهه لجمع تواقيع خلال الجلسة المقبلة لاستجواب محافظ البنك المركزي وتنزيل سعر الدولار ليتراوح من 145 الى 119 الف دينار لل100 دولار .

وقال النائب عن الفتح مختار الموسوي ان “الجلسة الاولى التي ستعقد للبرلمان سيتم خلالها المباشرة بجمع تواقيع لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي”.

واضاف انه “في حال عدم القناعة بالاجوبة سنتجه لاقالته”، مشيرا الى انه “سيتم الضغط على المحافظ لتنزيل سعر صرف الدولار وجعل سعره يتراوح بين 119 الى 125 الف دينار للورقة فئة 100 دولار”.

واوضح ان ” انعكاس تثبيت سعر الدولار في الموازنة بانت ملامحه اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار في الاسواق الى 150 الف دينار”

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الفتح: سنجمع تواقيع خلال الجلسة المقبلة لاستجواب محافظ البنك وتنزيل سعر الدولار
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