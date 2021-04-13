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التربية تكشف آلية الدوام الحضوري


كشفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن آلية الدوام الحضوري لطلبة الابتدائية والمراحل المنتهية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "إجراءات الوزارة فيما يخص السماح بالدوام الحضوري، ستكون هناك تعليمات تصدرها الوزارة الى المديريات العامة للتربية للعمل على الدوام حضوري وتهيئة الأجواء والآلية المناسبة لوجود التلاميذ والطلبة، خصوصاً المراحل الابتدائية الثلاث الأولى والصفوف المنتهية".

وأضاف، أن "الدوام الحضوري جاء للتركيز على هذه المراحل كون الصفوف الثلاثة الأولى في المراحل الابتدائية لم تتلق التعليم بشكل جيد، وارتأينا أن يكون الدوام حضورياً ورفدهم بالكثير من المعلومات حيث يعد أساس الطالب"،

مبيناً أن "المراحل المنتهية لديها امتحانات وزارية وستكون الأسئلة موحدة لذلك يجب تكافؤ فرص التعليم بين الجميع، وتكون المواد الدراسية المنهجية المكيفة من وزارة التربية قد أكملت للجميع بشكل متساوٍ".

 

وتابع أنه "بقية المراحل ستكون دراسة الكترونية، ومن الممكن أن يكون الدوام في الأسبوع المقبل".

 

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