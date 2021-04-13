اعتقال متهم بحوزته 11190 حبة مخدرة في نينوى

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهم بحوزته 11190 حبة مخدرة.

وقال الوكالة في بيان ، إنه "تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - قسم مكافحة مخدرات / نينوى من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (11,190) إحدى عشر ألف ومائة وتسعون حبة من المؤثرات العقلية و(63) زجاجة شراب من نوع (توسيرام-بلموكودين-اليرمين)".

وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".