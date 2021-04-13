الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل احدى المحاكم في بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع داخل احدى المحاكم في العاصمة بغداد.

المديرية ذكرت في بيان أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في محكمة الكرخ مقابل متنزه الزوراء، داخل مخزن اضابير كاتب العدل في الطابق الثاني".

واضافت ان "فرقها بذلت جهودا كبيرة لاحتواء الحادث والسيطرة على النيران ومنع اتساعها داخل البناية واخمدت الحريق بوقت قياسي حال دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل مخزن اضابير كاتب العدل".

واختتمت بأن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر" .