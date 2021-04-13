الشرطة الاتحادية تنفذ عمليتين منفصلتين في بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المطلوبين بعمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد.

القيادة قالت في بيان ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية ألقت القبض على احد المتهمين بعد ورود معلومة حول قيامه بتهديد احد القضاة في منطقة "حي الرسالة" جنوب غربي بغداد، حيث تمت عملية إلقاء القبض على المتهم بعد إصدار مذكرة قبض رسمية بحقه وفق المادة 430 (تهديد) ، تم تسليمه إلى جهة الطلب اصولياً".

واضاف البيان ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت عملية أمنية لتفتيش منطقة "كويريش" جنوبي بغداد، أسفرت العملية عن العثور على خمس مخازن بندقية، عتاد بندقية كلاشنكوف75اطلاقة، مشلح نسيجي عدد2، حربة عدد2، تم التعامل مع المضبوطات اصولياً".