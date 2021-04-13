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نائب يتهم مدير جوازات ديالى ببيع المناصب ويدعو الداخلية الى استبداله


طالب النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، وزير الداخلية بفتح مجلس تحقيقي واستبدال عميد جاسم مدير جوازات ديالى بعد ان وردت معلومات مؤكدة ببيعه الأقسام التابعة للجوازات.

وقال التميمي في بيان  إن “مدير جوازات ديالى شخصية غير كفوءة وتحوم حوله العديد من الشبهات منها بيع المناصب او ما تسمى بأقسام الجوازات، اضافة الى محاولته حصر الامور داخل هذه المنظومة في مركز المحافظة رغم حصول الموافقات العديدة من قبل وزير الداخلية لتسهيل امر المواطنين من خلال فتح اكثر من منفذ للاقضية الكبيرة”.

واضاف ان “العميد جاسم يقف دون تنفيذ هذا الاجراء بسبب المردود المالي الذي يحصل عليه من خلال جعل محافظة ديالى بجميع اقضيتها ونواحيها تتوجه الى دائرة الجوازات الواحدة دون فتح اي منفذ في الاقضية وهذه مخالفة قانونية بحد ذاتها”.

ودعا وزير الداخلية، الى “فتح تحقيق فوري بهذا الملف وان يتخذ اجراء سريع للوقوف على جميع الملابسات مع استبدال العميد جاسم بشخصية كفوءة ونزيهة”.

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