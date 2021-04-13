التربية النيابية : التعليم الالكتروني ساهم في تراجع المستوى العلمي للطالب

أكد عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي ، الثلاثاء ، أن المؤسسة التربوية تعاني الكثير منذ سنوات ، معتبرا أن العمل بمنصة التعليم الكتروني ليس إنجازا في ظل تراجع المستوى العلمي للطالب العراقي .

وقال المكصوصي في تصريح صحفي إن “التعليم الحضوري مهم جدا وينبغي تشجيعه ونحن كنا من الداعمين لفكرة التعليم الحضوري”.

وأضاف أن “الطالب العراقي يعاني الكثير من التدني والتراجع”، مشيرا إلى أن “منصة التعليم الإلكتروني اقل بكثير من التعليم الحضوري”.

ولفت المكصوصي الى ان “الدوام الحضوري مهم جدا لما تبقى من السنة الدراسية الحالية لانقاذ المستوى العلمي للطالب العراقي”.

وكانت وزارة التربية قررت بان يكون الدوام الحضوري يومين بالأسبوع للصفوف التي شملتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالدوام في المدارس وهي الأول والثاني والثالث الابتدائي بالإضافة إلى الصفوف المنتهية السادس الابتدائي الثالث المتوسط السادس الاعدادي