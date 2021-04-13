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الصحة: الإصابة بكورونا قد تؤدي لمضاعفات طويلة الامد.. سارعوا لاخذ اللقاح


جددت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى الإسراع في اخذ اللقاحات الماضدة لجائحة كورونا، فيما حذرت من مضاعفات طويلة الأمد بعد الإصابة بالوباء.

وفي الوقت الذي باركت فيه الصحة بمناسبة رمضان، فأنها دعت في بيان  المواطنين إلى "الاستفادة من الشهر الكريم وقيمه الانسانية و الروحية للالتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمؤسسات الصحية الرسمية للحد من انتشار الوباء".

وأشارت إلى أن "الوضع الوبائي يشهد تطورًا خطيرا في الايام الاخيرة وذلك بارتفاع نسب الاصابات بمعدلات غير مسبوقة منذ بدء الجائحة، حيث شهد الاسبوع الماضي تسجيل اعلى رقم اسبوعي منذ بدء تفشي الوباء وهو ٥١٣٨٧ اصابة اضافة الى تسجيل ٢٥٠ وفاة ناتجة عن مضاعفات الوباء ، وهي نتيجة مباشرة لاستمرار التجمعات البشرية والاكتظاظ في المرافق العامة والخاصة مع عدم الالتزام بارتداء الكمامات من قبل المواطنين".

وأضافت، ان "استمرار التهاون بالإجراءات الوقائية وتجاهل قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبيانات وزارة الصحة المتكررة سيؤدي الى استمرار معدلات الاصابات والوفيات والذي قد يؤدي الى تهديد النظام الصحي الوطني بسبب حجم الاصابات التي تفوق قابلية المؤسسات الصحية على استيعابها والتعامل معها ".

وجددت التأكيد على "التحذيرات السابقة من خطورة الاستهانة بالمرض والتركيز على نسب الوفيات المنخفضة حاليا بسبب جهود ملاكاتنا البطلة ، لذا نلفت أنتباه الجميع الى ان البحوث العلمية في مختلف دول العالم تؤكد على ظهور مضاعفات طويلة الامد بعد الاصابة بكوفيد ١٩ قد تؤدي الى امراض مزمنة وخطيرة مما يجعل من الوباء تحدي صحي خطير لصحة الانسان وحياته".

اوأهابت الصحة بالمواطنين خلال أيام رمضان "بالتمسك و الالتزام بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمام و غسل اليدين و الابتعاد عن التجمعات المكتظة او تلبية دعوات الافطار الجماعية لما فيها من الخطورة في نقل العدوى وتعريض حياة المشاركين فيها للخطر الناتج عن الوباء".

وبينت، أن "السبيل الوحيد للسيطرة على الوباء والعودة للحياة الطبيعية هو بتلقيح اكبر عدد من المواطنين حتى نصل الى المناعة الجماعية التي تقارب ٧٠-٨٠ ٪ من المجتمع ، مؤكدة توفر مختلف انواع اللقاحات في المؤسسات الصحية حاليا ، وهي لقاحات فعالة وامنة ومعتمدة من قبل المؤسسات العلمية العالمية المعروفة ومنظمة الصحة العالمية لذا نحث المواطنين الكرام الى الاسراع بتلقي اللقاح من المنافذ الصحية المعتمدة لاخذ اللقاحات المنتشرة في المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات كافة".

وشددت وزارة الصحة، على "الدور المهم للقنوات الاعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في بذل المزيد من الجهود لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية والتوجه لاخذ اللقاح من المؤسسات الصحية".

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