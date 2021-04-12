المفوضية: الانتخابات المقبلة غير قابلة للتزوير

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، ان الانتخابات النيابية القادمة المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين المقبل غير قابلة للتزوير، فيما بينت ان موعد اجراء الانتخابات حتمي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي "، ان "الاجهزة التي ستستخدم في الانتخابات من الصعب ان يتم من خلالها تزوير النتائج او التلاعب بها"، لافتة الى ان "موعد اجراء الانتخابات حتمي وغير قابل للتأجيل".

وبشأن انتخابات مجالس المحافظات علقت الغلاي، انه "في حال قررت المحكمة الاتحادية اجراء انتخابات مجالس المحافظات تزامنا مع الانتخابات البرلمانية فسيكون لدى المفوضية رأيا في ذلك".

واضافت ان "اجراء انتخابات مجالس المحافظات امر منحصر بتوفير الجوانب الفنية والمالية والقانونية الخاصة بها".