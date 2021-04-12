الحشد الشعبي يمشط اكثر من 50 الف دونم لاكثر مناطق ديالى تعقيدا

اكد الحشد الشعبي، الاثنين، تمشيط اكثر من 50 الف دونم من اكثر مناطق ديالى تعقيدا خلال عمليات ثار الشهداء العسكرية.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي،ان” الوية الحشد الشعبي الـ6 مع القوات الامنية الساندة نجحت خلال 48 ساعة من عمليات ثار الشهداء العسكرية التي انطلقت في 8 مناطق من تمشيط اكثر من 50 الف دونم من الاراضي التي تعد الاكثر تعقيدا في جغرافية ديالى خاصة في عمق تلال حمرين ومحيطها”.

واضاف الحسيني،ان” العملية حققت جميع الاهداف المرسومة لها ونجحت من قتل ارهابين وتدمير العشرات من المضافات وتفكيك عبوات ناسفة

مؤكدا بان العملية كان لها اهداف اخرى وهي تامين خطوط نقل الكهرباء وقطع كل خطوط التسلل السرية لداعش بين المناطق واعادة الانتشار والتموضع في بعض الوديان المهمة”.

واشار الى ان” العملية ستعزز من خطط رمضان الامنية في درء مخاطر الارهاب عن المدن والقرى والقصبات”.

وكانت قوات الحشد الشعبي تدعمها تشكيلات امنية اخرى انطلقت يوم امس في تعقب خلايا داعش في 8 مناطق في ديالى من 5 محاور رئيسية”.