التربية تصدر توضيحاً بشأن الصفوف المشمولة بالدوام الحضوري

أصدرت وزارة التربية، الإثنين، توضيحاً بشأن الصفوف المشمولة بالدوام الحضوري، وفقاً لقرارات اللجنة اللعليا للصحة والسلامة الوطنية.

وذكرت الوزارة، بحسب الصحيفة الرسمية، أن "الدوام الحضوري يشمل الصفوف (الأول، الثاني، الثالث، والسادس الابتدائي) و (الثالث المتوسط (و (السادس الاعدادي)".

وأضافت، أن "باقي المراحل سيعتمد التعليم الإلكتروني فيها".

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مساء اليوم الإثنين، قرارات جديدة ستطبق خلال شهر رمضان المبارك، من بينها السماح لدوام المدارس للصفوف الاول والثاني والثالث ابتدائي والصفوف المنتهية حضورياً