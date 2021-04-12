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صحة ذي قار : 326 مواطنا تلقى لقاح كورونا خلال 24 ساعة الماضية


 

 

أعلنت وزارة الصحة ، الإثنين 12 نيسان ، 2021 ) ، تطعيم 326 مواطنا ومنتسبا من الملاكات الصحية في مناطق بمحافظة ذي قار ، بلقاح فيروس كورونا ، خلال ال 24 ساعة الماضية .

وقال مدير شعبة التحصين في قسم الصحة العامة بالوزارة حازم تركي في بيان إن هناك اقبالا من قبل المواطنين والمنتسبين في المؤسسات الصحية على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا حيث سجلت الدائرة تلقيح 326 مواطنا ومنتسبا من الملاكات الصحية "

وأضاف تركي ان " العدد التراكمي للملقحين منذ انطلاق حملة التطعيم ولغاية الآن بلغ 6903 جرعة اعطيت للملاكات الصحية وعناصر الاجهزة الامنية والمواطنين " .

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صحة ذي قار : 326 مواطنا تلقى لقاح كورونا خلال 24 ساعة الماضية
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