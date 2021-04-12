بينها تقليص ساعات الدوام.. قرارات جديدة من اللجنة العليا خلال رمضان

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الاثنين، سلسلة قرارات جديدة للحد من تفشي وباء كورونا خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت اللجنة في بيان إنها "قررت فرض الحظر الجزئي في رمضان من 8 مساءً حتى 5 صباحاً"، مشيراً إلى أنه "تقرر أيضاً فرض الحظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبت".

وأضاف البيان، أنه "تقرر تقليص الدوام في رمضان ساعة واحدة".

وأكدت اللجنة على "استثناء الصيدليات ومحال بيع الغذائية والخضر والأفران بممارسة عملهم حتى الساعة 7 مساءً".

كما قررت، السماح لدوام المدارس للصفوف الاول والثاني والثالث ابتدائي والصفوف المنتهية حضورياً.