الحشد يفتتح الطريق الثاني الرابط بين بيجي – الصينية

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن فتح الطريق القديم الرابط بين قضاء بيجي وناحية الصينية في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قيادة عمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي استجابت لمناشدة الأهالي بفتح الطريق القديم الرابط بين قضاء بيجي وناحية الصينية لتخفيف الزخم وتسهيل تنقل المدنيين”.

وأضاف البيان ان “معاون قائد العمليات قحطان الباوي اجرى جولة في قاطع مسؤولية اللواء 31 والتقى بمسؤولي اللواء وأطلع على جهوزية المقاتلين في تأمين كامل المناطق ضمن قواطع المسؤولية”.