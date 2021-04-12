النائب عن الفتح عامر الفايز : : اجراءات الحكومة نقلت الاتاوات من داخل المنافذ الى الطرق المؤدية اليها

انتقد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، اجراءات الحكومة بالحديث عن سيطرتها على فساد المنافذ، مبينة انها نقلت الاتاوات من داخل المنفذ الى الطرق المؤدية اليه.

وقال الفايز في تصريح صحفي ان “حديث الحكومة بالسيطرة على الفساد في المنافذ الحدودية لا يتعدى كونه كلام اعلامي لا وجود له على ارض الواقع”.

واضاف ان “الفساد والاتاوات انتقلت من داخل المنافذ الى الطرق المؤدية اليها خارج المنفذ ولازلت الجهات ذاتها تسيطر على المنافذ والفساد مستشري فيها”.

واوضح الفايز ان “الإجراءات الحكومية جرت فقط على المنافذ الجنوبية فيما خلت المنافذ الشمالية من اي وجود او سيطرة حكومية عليها