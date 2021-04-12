الامن النيابية تكشف عن تشكيل لجان لجرد أسلحة ومعدات القوات الامريكية

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية , الاثنين , عن تشكيل لجان لجرد الأسلحة والمعدات القوات الامريكية , مشددة على ضرورة ان تكون السفارة الامريكية في بغداد خالية من القوات القتالية لتامينها من قبل الحكومة العراقية .

وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي في تصريح صحفي ، ان ” لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب شكلت لجان لجرد اسلحة ومعدات القوات الامريكية في العراق بهدف الوقوف على اعدادها وتفاصيلها” .

وأضاف الزيادي، ان “هناك توجه لتحويل دور القوات الامريكية في العراق الى الاستشارة والتدريب “، مشددا على ضرورة ان تكون المقار الدبلوماسية خالية من القوات القتالية لتامينها من قبل الحكومة العراقية”.

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي حذر في تصريح سابق لـ/المعلومة/، من محاولات واشنطن لابقاء القوات الاميركية في العراق، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام الحكومة بقرار البرلمان القاضي بانهاء الوجود الاجنبي في البلاد.