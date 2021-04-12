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العثور على أوكار ومواد تفجير في الجبال المحيطة ببحيرة حمرين


أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، العثور على أوكار ومواد متفجرة لعصابات داعش الارهابية خلال عملية تطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها في قاطع عمليات ديالى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ، أن "القطعات الامنية واصلت لليوم الثاني على التوالي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، تنفيذ واجب تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى".

وتابع أن "القوات الأمنية تمكنت من العثور على عدد من الاوكار لعصابات داعش الارهابية ونفق وجليكان سعة 20 لترا مملوءً بمادة C4 ، و 5 عبوات ناسفة و 9 مساطر تفجير و 3 زوارق وقنبرتي هاون و 155 مقذوفا ودراجة نارية ورمانة يدوية".

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