مجالس المحافظات تتجه لـ”الدوائر المتعددة” واجتماع مرتقب لتعديل قانونها

تعتزم لجنة الأقاليم بمجلس النواب، عقد اجتماع مع اللجنة القانونية الأسبوع المقبل للمضي بشأن تعديل قانون مجالس المحافظات، ويشمل التعديل توجهاً نحو نظام “الدوائر المتعددة” المشابه لقانون انتخابات مجلس النواب، فضلاً عن إجراء الانتخابات في جميع المحافظات غير المرتبطة بإقليم.

وقال رئيس لجنة الأقاليم شيروان دوبرواني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “اللجنة اتفقت مبدئياً مع اللجنة القانونية على أن يكون هناك تعديل (ثالث) للقانون”، مبيناً “وجود نية حقيقية لإكمال التعديل وعرضه على هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية والمضي بالقراءة الأولى والثانية، ثم التصويت عليه”.

وأضاف دوبرواني، أنه “بسبب قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية اللذين أخذا وقتاً طويلاً للتصويت عليهما، فقد تأخر قانون مجالس المحافظات”.

وأوضح، أن “التعديل الذي أضيف يشابه تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الحالي، بأن تكون (الدوائر متعددة) والحصول على أعلى الأصوات، إضافة الى تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات، واستخدام البايومتري حصراً، كما أن تحديد يوم الانتخابات مسؤولية مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية”.