تسفير العشرات من العمال الأجانب خارج العراق

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ، التابعة لوزارة الداخلية ، اليوم الاثنين ، إلقاء القبض على عدد من المخالفين لقانون الإقامة .

وبينت المديرية في بيان : أن "ملاكات مديرية شؤون الإقامة في بغداد ألقت القبض على (56) شخصاً أجنبياً من مختلف الجنسيات في منطقة السيدية وأحياء أخرى من العاصمة بغداد"

وأضاف البيان ، أن "المديرية قامت بتسفير (168) شخصاً من مختلف الجنسيات خارج الأراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 (من تاريخ 6 نيسان 2021 ولغاية 11 من الشهر ذاته) .

ودعا البيان المواطنين إلى عدم ايواء الأشخاص الأجانب المخالفين للقانون والإبلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام .