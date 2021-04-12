العمليات المشتركة: تدمير أوكار لـ"داعش" الارهابي في حمرين

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، عن تدمير أوكار تابعة لتنظيم داعش في حمرين.

وقال الشمري في حديث صحفي إن "طيران الجيش العراقي نفذ غارات جوية أسفرت عن تدمير أوكار تابعة لداعش في حمرين".

وأشار إلى أنه "لليوم الثاني على التوالي تستمر القوات الأمنية بتنفيذ عمليه واسعة لتفتيش المناطق المحيطة ب‍حوض حمرين، بمشاركة قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي و‘سناد طيران الجيش والقوة الجوية".