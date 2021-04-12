شمخاني يكشف عن “معلومات موثقة” بدعم أميركي جديد لـ”داعش”

أعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، الاثنين، ان الاسراع في تنفيذ قانون البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الامريكية من العراق سيساهم في تقوية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقال شمخاني خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي الذي يزور طهران بدعوة رسمية، إن “الوجود العسكري الامريكي يُعد من أبرز عوامل الارهاب وعدم الاستقرار”.

واشار شمخاني الى ان “اغتيال قادة المقاومة الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس يكشف بوضوح دور امريكا في دعم وتقوية الارهاب التكفيري”، مبينا أن “متابعة موضوع محاكمة المدبرين والمنفذين لهذه الجريمة الارهابية وانزال العقاب اللازم بهم ، من اولويات التعاون الأمني بين طهران وبغداد”.

وأعرب شمخاني عن قلقه “لاستئناف نشاط ارهابيي داعش مجددا في العراق، مؤكدا ان “هناك معلومات موثقة تثبت دعم امريكا لداعش واعادة انتشار عناصره في مناطق مختلفة من العراق لتوتير الوضع الأمني بهدف بقاء القوات الامريكية في هذا البلد”.

ودعا شمخاني الى “تعاون أكبر بين طهران وبغداد لمواجهة تحركات العناصر الارهابية المعادية للثورة الاسلامية في اقليم كردستان شمال العراق”.