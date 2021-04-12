النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي : أميركا تسعى لإبقاء قواتها في العراق الى الابد

حذر النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الاثنين، من أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى الى إبقاء قواتها في العراق للابد، مشيرا الى أن أميركا لا تريد مغادرة العراق بأي شكل من الاشكال.

وقال الزاملي وهو قيادي في منظمة بدر في حوار صحفي، إن “ الولايات المتحدة الأميركية تسعى الى إبقاء قواتها في العراق للابد ولا تنوي سحبهم”، مبينا أن “الولايات المتحدة لا تريد مغادرة العراق بأي شكل من الاشكال رغم ما يقال بهذا الخصوص”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة خرقت كل القوانين الدولية عندما قامت باغتيال قادة النصر “، مؤكدا أن “تواجد قوات اميركية قتالية بالعراق هي مسألة وقت وستخرج عاجلا أم آجلا”.

ولفت الزاملي إلى أن “ القوات الاميركية القتالية لم يكن لها اي دور في محاربة الارهاب في العراق”، مشددا على ان “القوات الامنية العراقية لديها القدرة على حماية البلاد”.