قيادي إيزيدي: حزب بارزاني يمنع عودة العوائل النازحة الى سنجار لهذه الأسباب

أكد القيادي في الحشد الإيزيدي عارف شنكالي، الاثنين، أنه لا يوجد منع للعوائل النازحة الإيزيدية التي تسكن في مخيمات إقليم كردستان، متهما حزب بارزاني يمنع عودة العوائل النازحة لسنجار.

وقال شنكالي في تصريح صحفي، إن “السلطات الكردية هي من تقوم بمنع العوائل الإيزيدية من العودة للقضاء في الوقت الحالبي بهدف استغلال أصواتهم في الانتخابات المقبلة”.

وأضاف أن “الأحزاب الكردية وتحديدا الحزب الديمقراطي ووسائل التابعة له يبثون دعايات ويحاولون إشاعة الفوضى في سنجار، من آجل إعادة قوات البيشمركة للقضاء، والأمر الآخر عدم مساعدة المجتمع الدولي للقضاء المدمر”.

وأشار شنكالي إلى أنهم “يمنعون علانية عودة العوائل النازحة التي ترغب بالرجوع لمناطقها وأعمار منازلها ومزارعها، وذلك لأسباب سياسية وانتخابية”