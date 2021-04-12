وكالة الاستخبارات تنفي عرض بياناتها للبيع بسعر زهيد

نفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، ما نشر بشأن "عرض بياناتها للبيع بسعر زهيد"، فيما توعدت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يروج لهذه معلومات كاذبة.

وقالت الوكالة في بيان ان "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء عن (عرض بيانات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للبيع على موقع للاختراقات المنخفضة وبسعر زهيد) او وجود اي تسريب لقواعد بياناتها، عار عن الصحة".

ودعت الوكالة "جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات"،

لافتة الى انها "تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول ان يروج لهكذا معلومات كاذبة".