مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد ان داعش الارهابي مرتبط بامريكا

اشاد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي، الاثنين، بدور ايران الاستراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ودورها في مكافحة الارهاب ، داعيا الى توسيع التعاون مع الجمهورية الاسلامية في جميع المجالات.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “ارنا” في خبر عن الاعرجي خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني في طهران قوله، إن “الاعمال جارية من قبل الحكومة العراقية لجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق تنفيذا لقرار البرلمان العراقي بهذا الخصوص”.

وأكد الاعرجي “ارتباط تنظيم داعش الإرهابي بامريكا”، مشيرا إلى أن “تقسيم الجماعات الإرهابية إلى جيدة وسيئة، وتطبيق معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب، لن يؤدي الا للمزيد من الدعم للجماعات الإرهابية”