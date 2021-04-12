حذر من تظاهرات “خارج السيطرة”.. الكلابي: الموازنة تضمنت فقرات لا يقبلها عقل!

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، الاثنين، أن قانون موازنة 2021 مرر بتسويات، مشيرا إلى أن القانون تضمن فقرات لا يقبلها العقل.

وقال الكلابي في حوار إن “قانون موازنة عام 2021 تم تمريره بتسويات وقد تضمنت فقرات لا يقبلها عقل” على حد قوله.

وأضاف أن “الكرد والسنة قدموا مطالب بالموازنة في حين ان الشيعة تحدثوا بالعموميات فقط”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يكن راضيا عن الفقرة 11 بالموازنة”.

من جانب آخر حذر الكلابي الحكومة من “احتجاجات حاشدة لا يمكن السيطرة عليها”، منتقدا “العنف الذي يتعرض له أصحاب الشهادات العليا في عهد الكاظمي”.